رئيس المقاولون السابق: الأهلي كان جادًا في ضم صلاح وعرض الزمالك كان "كلام سماسرة"

كشف شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، عن تلقي محمد صلاح عندما كان لاعبًا ضمن صفوف ذئاب الجبل، عرضين من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن عرض المارد الأحمر كان الأكثر جدية.

أضاف حبيب في تصريحاته عبر قناة "أم بي سي مصر"، بأنه قبل سفر محمد صلاح إلى سويسرا للانتقال إلى صفوف نادي بازل السويسري، تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، وقامت إدارة النادي بمناقشة تلك العروض.

وتابع رئيس المقاولون العرب السابق، بأن عرض الزمالك كان عباراة عن "كلام سماسرة"، فيما عرض الأهلي كان جاد، لكن قرر صلاح في النهاية على الاحتراف الخارجي، والذي وضع به العديد من البنود من أجل حصول ذئاب الجبل على نسب مالية، مثل في حال تألق صلاح، ومشاركاته سواء في الدوري الأوروبي، أو مصر"، بأنه قبل سفر محمد صلاح إلى سويسرا للانتقال إلى صفوف نادي بازل السويسري، تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، وقامت إدارة النادي بمناقشة تلك العروض.وتابع رئيس المقاولون العرب السابق، بأن عرض الزمالك كان عباراة عن "كلام سماسرة"، فيما عرض الأهلي كان جاد، لكن قرر صلاح في النهاية على الاحتراف الخارجي، والذي وضع به العديد من البنود من أجل حصول ذئاب الجبل على نسب مالية، مثل في حال تألق صلاح، ومشاركاته سواء في الدوري الأوروبي، أو دوري أبطال أوروبا ، والفوز بلقب هداف الدوري السويسري، وغيره مثل نسبة المشاركة، وبيعه في المستقبل.

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