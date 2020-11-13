جماهير المصري البورسعيدي تترقب الصفقات الجديدة

تترقب جماهير النادى المصرى البورسعيدي، الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة بالتعاقد مع مهاجم تونسي وقلب دفاع وحارس للمرمى لتغطية جميع المراكز التى عان منها الفريق الموسم الماضى، والتي أكدها سمير حلبية رئيس النادى.

كما تترقب إعلان القائمة النهائية للفريق والتى تشمل

الإستغناء النهائى عن بعض اللاعبين أو الإعارة لفرق أخرى قبل إرسالها لاتحاد كرة القدم.

في سياق متصل، تألق مجموعة اللاعبين المنتقلين حديثا لصفوف النادى المصرى فى معسكر الفريق بمدينة شرم الشيخ استعدادًا

للموسم الجديد للدوري الممتاز والمقرر انطلاقه نهاية نوفمبر الجاري.

نال المهاجمان مصطفى سلطان وأحمد رفعت والظهيران أحمد شديد قناوى وعلاء عطا عصام ثروت حارس مرمى فريق نادي مصر ولاعب خط الوسط محمد عنتر والعائد من الإعارة محمد عبداللطيف "جريندو" إعجاب وإشادة المدير الفنى للفريق مع زملائهم بالفريق ووجود تجانس بين الجميع.