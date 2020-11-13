منتخب الأرجنتين يعلن إصابة بالإسيوس بكسر في الظهر

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن التشخيص أظهر إصابة لاعبه إزيكيل بالاسيوس بكسر في منطقة الفقرات القطنية وأنه سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.
وتعرض بالاسيوس للإصابة في أسفل الظهر إثر تدخل من أنخيلو روميرو، لاعب باراجواي، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الأرجنتينمع باراجواي 1 / 1 مساء الخميس ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وخرج بالاسيوس، لاعب باير ليفركوزن الألماني إثر الإصابة، وحل مكانه جيوفاني لو سيلسو لاعب
ونجح لو سيلسو في صناعة هدف المنتخب الأرجنتيني، حيث أرسل كرة متقنة من ضربة ركنية، سجل منها نيكولاس جونزاليس /22 عاما/ أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني.
وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصفيات أمريكا الجنوبية مؤقتا برصيد سبع نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا المقررة مساء الجمعة، حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني برصيد ست نقاط.
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