الامارات | السعودية تستقبل جامايكا في لقاء ودي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم لقاءً ودياً دولياً السبت (20:30 بتوقيت الإمارات)، عندما يستقبل المنتخب الجامايكي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات "الأخضر" للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من اربع مباريات وبفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان الذي لعب مباراة أكثر.

وكان المنتخب السعودي قد دخل معسكره في الرياض يوم الاثنين الماضي بمشاركة 28 لاعباً وقع عليهم اختيار الفرنسي هيرفيه رينار.

ويبحث رينار عن الفوز السادس مع السعودية، إذ فاز في 5 مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر في اثنتين كانتا في خليجي 2019.

وسجل هجوم المنتخب في تلك المباريات 16 هدفاً فيما اهتزت شباكه 10 مرات، وتقدم معه مركزاً واحداً في التصنيف الدولي للمنتخبات.



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