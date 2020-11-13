الامارات | أخطر مهاجم واجهه راموس وفان دايك.. "ليس ميسي"

شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر مهاجم واجهه راموس وفان دايك.. "ليس ميسي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن أخطر مهاجم واجهه أفضل مدافعين في العالم حالياً الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والهولندي فان دايك عملاق ليفربول الإنجليزي، وكانت المفاجأة المدوية عدم اختيار راموس لنجم برشلونة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإنما اختار نجم النادي الكاتالوني سابقاً الساحر البرازيلي رونالدينيو.

وقال راموس: "كان رونالدينيو مهاجما لا يمكن إيقافه وهو في أفضل حالاته، سواء وهو يلعب في مركز المهاجم أو صانع الألعاب، ولاعب برشلونة الكاميروني صامويل ايتو كان ماكرا وقويا وتصعب مراقبته، وكذلك السويدي زلاتان إبراهيوفيتش مهاجم ميلان الإيطالي كان يسبب لي الكثير من المتاعب".

وأضافت: "أما فان دايك فقد اختار الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو المهاجم الفذ في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي لكنه لم يخف بأن ميسي كان أصعب مهاجم راقبه داخل الملعب وليس الأخطر".

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