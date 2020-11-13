شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة في أزمة انتقال «بيكهام» إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة النادي الاهلي لحل وسط مع إدارة نادي وادي دجلة من أجل اتمام التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق.

وكان الطرفان قد اختلفا حول آلية الدفع حيث طالبت إدارة وادي دجلة بالحصول على الأموال «كاش» فيما اقترح الأهلي دفع المبلغ على 3 دفعات ما عطل الصفقة برمتها.

وتوصل الطرفان إلى حل وسط يقضى بدفع المبلغ على «2 شيك» فيما وضع مسؤولو الأهلي أسامة جلال، مدافع إنبي، كحل بديل في حالة فشل إتمام صفقة «بيكهام».