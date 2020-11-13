شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض انتقال «تراوري» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي بيراميدز انتقال لاعبه إيريك تراورى للنادي الأهلي في صفقة تبادلية، وقررت إدارة النادي التمسك باللاعب. وتمسكت إدارة بيراميدز بانتقال محمد فاروق بدلاً من أحمد الشيخ حال اتمام الصفقة،وطلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع إيريك تراورى لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة بدلا من محمد فاروق الذي دخل في صفقة تبادلية مع القلعة الحمراء نظير انتقال أحمد الشيخ. ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن موسيمانى تحفظ على ضم فاروق وتمسك بانتقال تراورى نظرا لوجود أكثر من بديل بالنسبة لفاروق. الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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