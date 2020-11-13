شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه كلمة للسعوديين..ويمتدح ولي العهد محمد بن سلمان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، رسالة لمواطني السعودية، معقباً على تصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس.

ونشر تركي آل شيخ مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، و«فيس بوك» تحت عنوان «كلام من القلب لكل سعودي وسعودية في أرضنا الطاهرة».

وقال آل شيخ في الفيديو: «بعد الذي قرأته في كلمة سمو سيدي ولي العهد، أحب أقول أنا اللي يعرفني أتكلم دائما من القلب.. أنت شخص استثنائي في زمن استثنائي تقوم بعمل استثنائي».

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حذر، الخميس، كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة.

وقال إن: «المملكة استطاعت القضاء خلال سنة واحدة على مشروع التطرف الأيديولوجي، الذي صُنع على مدى 40 عامًا، بعدما وعد بذلك في 2017».