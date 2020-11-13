شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية ومران بدني خفيف للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.

وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي سريع، ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري.