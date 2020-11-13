شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخضع للفحص الطبي على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خضع محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى للفحص الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.
واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضل خالد محمود، طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,095
-
تعافي
100,760
-
وفيات
6,417
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يخضع للفحص الطبي على هامش مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.