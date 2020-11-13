شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يخضع للفحص الطبي على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى للفحص الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.

واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضل خالد محمود، طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية المقبلة.