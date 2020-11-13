شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تتعادل مع باراجواي في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادلت الارجنتين صباح اليوم الجمعة على ارضها مع باراجواي بنتيجة 1- 1، حيث بادر منتخب باراجواي بالتسجيل اولا في الدقيقة 22 عن طريق «انخيل روميو» لتعادل الارجنتين النتيجة بعدها في الدقيقة 41 عن طريق «نيكولاس جوانزاليس» .

المباراة أقيمت على ملعب «لابوموبونيرا» حيث سيطر منتخب الأرجنتين على المباراة إلا أنه لم يستطع أن يترجم ذلك في النتيجة حيث بلغت نسبة استحواذ المنتخب الارجنتيني خلال المباراة 68% وبلغت اجمالي تسديداته 20 تسديدة وتم إلغاء هدف للنجم ميسي في الشوط الثاني بعد الرجوع لتقنية «الفار VAR» لوجود خطأ قبل الهدف لتنتهي النتيجة بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الارجنتيني برصيد 7 نقاط تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث فاز سابقا على كلا من الاكوادور وبوليفيا بينما احتل منتخب باراجواي المركز الرابع بعد هذه النتيجة حيث فاز سابقا على منتخب فنزويلا وتعادل مع منتخب بيرو.