شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم «دونجا» ثلاث مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهي مجلس إدارة نادي الزمالك، صفقة نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، لينتظم في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، ولمدة ثلاث مواسم.

وكانت «المصري اليوم»، قد انفردت من ثلاثة أيام، بموافقة جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات، بينهم دونجا، وارجاء بقية الصفقات إلى مابعد انتهاء البطولة الافريقية، للوقوف على حاجة الفريق، خلال الفترة المقبلة من تدعيمات.

وينتظر ان يتم قيد اللاعب، في قائمة الزمالك، للموسم الجديد، عقب انتهاء البطولة الأفريقية.