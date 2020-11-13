شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لحراس مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الزمالك، برنامج تدريبي خاص لثنائي حراس المرمى، محمد قنديل مواليد ١٩٩٩، وأحمد نادر السيد مواليد ٢٠٠٣، والذي تم تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول.

وقام عبدالسلام بتدريبهما على بعض الفقرات الخاصة بسرعة رد الفعل، والتسديد من مسافات قريبة، بجانب أمور فنية أخرى.

عقب ذلك قام بإلقاء بعض التعليمات الفنية والنصائح وتصحيح بعض الأمور للثنائي خلال جلسة مطولة معهما، تمهيدا لتنفيذها في الفترة المقبلة.