شكرا لقرائتكم أرقام الشناوي vs أبو جبل قبل الصدام الإفريقي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتأهب الأهلى لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك، يوم 27 نوفمبر المقبل فى مباراة الدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يترقبه عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والقارة السمراء بقمة الكرة الأفريقية والعربية، ويعتبر حارسى مرمى الفريقين من أكثر العوامل المؤثرة فى صفوف الناديين بشكل كبير خاصة وأنهما يمثلان الخط الأخير فى الدفاع.

محمد الشناوى حارس العرين الأحمر لا شك أنه يخوض واحداً من أفضل مواسمه مع النادى الأهلى، خاصة بعدما حط الرقم القياسى لشريف إكرامى محلياً وأنهى الموسم بـ 23 مباراة بشباك نظيفة، وكذلك محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض استطاع أن يثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للزمالك على حساب حارسين كبار وهما محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

محمد أبو جبل

ـ السن: 31 عاماً

ـ القيمة التسويقية: 325 ألف يورو

ـ خاض 32 مباراة فى الموسم الجارى

ـ استقبلت شباكة 21 هدفاً

ـ حافظ على نظافة شباكة فى 15 مباراة

محمد الشناوى

ـ السن: 31 عاماً

ـ القيمة التسويقية: مليون و700 ألف يورو

ـ خاض 43 مباراة

ـ استقبلت شباكه 13 هدفاً

ـ حافظ على نظافة شباكه فى 32 مباراة