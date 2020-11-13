شكرا لقرائتكم إصابة قوية للاعب المصري أعلى العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حجاج عويس نلاعب المصري للإصابة بجرح غائر أعلى العين اليسرى وذلك نتيجة اصطدامه بأحد زملائه خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، وعلى الفور قام الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق بإجراء جراحة بسيطة لتقطيب الجرح، مع تغطية الوجه بالضمادات الطبية ، مقررًا منح اللاعب راحة من التدريبات حتى تمام شفاءه والتئام الجرح.

وخاض الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، منذ قليل، مرانه اليومى على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، حيث ينتظم الفريق فى معسكر مغلق يمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل، اشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية والتى واصل من خلالها على ماهر التركيز على تلقين لاعبيه عدداً من استراتيجيات اللعب التى سيعتمد عليها الفريق على مدار الموسم، فيما خاض حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم مصطفى فتحي.

وقرر علي ماهر منح لاعبيه راحة من التدريبات مساء اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت.

ونجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، فى التعاقد مع محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك لمدة 3 سنوات بعد وصول الطرفين لصيغة تفاهم بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل الرحيل نظرًا لخروجه من حسابات الأجهزة الفنية للفريق الأبيض وآخرهم البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الحالى للأبيض.

كان على ماهر المدير الفنى للمصرى طلب التعاقد مع محمد عنتر نظرًا لمعرفته الفنية بقدراته عندما كان المدير الفنى يقود الأسيوطى قبل انتقال اللاعب منه إلى الزمالك.

كما قترب مسئولو المصرى البورسعيدى من التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبى بعدما منحه مسئولو الفريق الأبيض الضوء الأخضر للرحيل نظرًا لصعوبة مشاركته بشكل أساسى مع الزمالك الذى يمتلك ثلاثة لاعبين على أعلى مستوى وهم محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى.