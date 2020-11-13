شكرا لقرائتكم مصدر: اللوائح تمنع اتحاد الكرة من اتخاذ إجراء ضد حفظ الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن اللوائح تمنع اتحاد الكرة من اتخاذ اي إجراءات ضد اللاعب رامز حفظ الله الذي يحمل الجنسية المصرية و المغربية وفضل اللاعب الانضمام الي منتخب المغرب ،حيث أكد مسؤولو الجبلاية أنه من حق اللاعب اختيار أي منتخب ينضم ليه.

كشف ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب دون 20 عاما، موقف منتخب مصر للشباب من ضم رامز حفظ الله لاعب ميلوال الإنجليزى الذى يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية. وقال ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، إن مسؤولى اتحاد الكرة خاطبوا نادى ميلوال الإنجليزي في 4 أكتوبر الماضي بطلب منه، لضم اللاعب رامز حفظ الله، لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ربيع ياسين، أنه طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فنى فى معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أى رد على الخطاب، سواء من النادى أو اللاعب.

وأعلن الاتحاد المغربي، أمس، الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود أطلس، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصرى ضم اللاعب فى خطاب رسمى للنادى الإنجليزي.

وحصل المنتخب على راحة سلبية امس، الخميس، ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويستعد منتخب الشباب، لخوض فعاليات بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.