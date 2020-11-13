شكرا لقرائتكم زيزو وأفشة يتضامنان مع حملة نبذ التعصب في معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادى الزمالك صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، جمعته بمحمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى، حيث بدا الثنائى فى وصلة هزار على هامش مران المنتخب الوطنى استعداداً لمواجهة توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وبدا أن الثنائى يرفعان شعار نبذ التعصب بين القطبين قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى بمنافسات نهائى دورى أبطال أفريقيا.



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ويختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مساء اليوم تدريباته على استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة أنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لم تتم زيادة راتب حسام البدرى المدير الفنى لاتحاد الكرة بنسبة 10% كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه رغم أن تجديد العقد كان فى شهر سبتمبر الماضى إلا أنه تم تجديد العقد ولم يتم زيادة راتب حسام البدرى بنسبة 10% فى راتب سبتمبر أو أكتوبر، رغم وجود ذلك فى العقد وفقًا للبنود المتفق عليها إلا أنه لم يحصل على الزيادة ولم يقرر اتحاد الكرة صرفها له.

ويحصل حسام البدرى على 750 ألف جنيه شهريًا من اتحاد الكرة، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب فى اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا، كما بادر المدير الفنى بالتنازل عن نسبة 25% من راتبه خلال توقف النشاط، قبل استعادة راتبه كاملا مع استئناف النشاط الرياضى فى مصر.

ويحل منتخب توجو ضيفًا على نظيره منتخب مصر مساء غدا السبت في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.