دوري الأمم الأوروبية: كورونا يصيب بن يدر ويبعده عن مباراة البرتغال

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





باريس - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الخميس اصابة مهاجم منتخب بلاده وفريق موناكو وسام بن يدر بفيروس كورونا المستجد ليتم سحبه من التشكيلة المدعوة لموجهة البرتغال السبت ضمن الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الاختبار الذي خضع له لاعب موناكو صباح الخميس للكشف عن فيروس "كوفيد-19" جاء إيجابيا، مضيفا "لم يشارك وسام بن يدر في التدريبات بعد ظهر الخميس على استاد فرنسا. وقد وضع في الحجر الصحي في وقت مبكر من المساء".

وسبق لعدة لاعبين في صفوف "الديوك" الاصابة بالفيروس في أوقات سابقة ابرزهم كيليان مبابي وبول بوغبا، والحارس ستيف مانداندا وحسام عوار، وليو دوبوا.

وتحتل البرتغال حاملة اللقب صدارة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول برصيد عشر نقاط، بفارق الأهداف عن فرنسا بطلة العالم، وتأتي كرواتيا وصيفتها في المركز الثالث بثلاث نقاط والسويد في المركز الأخير بدون أي نقطة.

مواضيع قد تهمك :