المقاولون يرد.. محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، عن النادي المفضل لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في مصر، كاشفًا كواليس دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات معه قبل الاحتراف إلى بازل السويسري عام 2012.

وكان محمد صلاح أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك، بعدما صرح في حفل تكريمه من اتحاد الكرة أن الجميع يعرف النادي الذي يشجعه ويريد له الفوز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفاً: "ما أقدرش أقول".

وقال محمد عادل فتحي، في ضيافة برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "إذا كنت أعرف انتماء محمد صلاح فلن أقول، يجب أن ننظر إليه كلاعب مصري، وأن نكون حريصين على وضعه في هذه المكانة".

وأضاف: "لا أعرف إن كان صلاح أهلاوي أم زملكاوي، جلست معه حينما تقدم الأهلي والزمالك بعروض لضمه وخيّرته بين الناديين، لكنه أبلغني برغبته في الاحتراف الخارجي".

وأكمل: "اجتمعت وقتها بكل من محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي في مكتبي بعدما أعلن الأهلي والزمالك رغبتهما في ضم الثلاثي، وكان رد صلاح قاطعا، بأنه لن يلعب غير للمقاولون أو خارج مصر، لذلك لا أستطيع تحديد انتمائه سواء للأهلي أو الزمالك".

وأوضح: "عرض الأهلي لضم محمد صلاح كان أقوى من الزمالك، الزمالك كان يستفسر فقط لكن الأهلي كان أكثر جدية في المفاوضات، ثم جاء عرض بازل وفضّل صلاح الاحتراف".

وعن حقيقة واقعة رفض ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق لضم محمد صلاح، أكد محمد عادل فتحي: "الزمالك تسائل فقط عن إمكانية ضم صلاح، والرفض لم يأخذ الطابع الرسمي، لكن الأهلي هو الذي كان أكثر جدية".

وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون قائلا: "كل بيت يوجد به الأهلاوي والزملكاوي، لدينا حاليا فرصة رائعة للالتفاف حول مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا في ظل وجود قطبي الكرة المصرية والإفريقية والعربية".

وسيواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.