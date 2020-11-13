هوفنهايم يعلن نتائج الجولة الجديدة من فحوص كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الجمعة أن جولة فحوص كورونا التي أجريت للاعبيه وإدارييه أمس الخميس لم تكشف عن مزيد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأن جميع النتائج جاءت سلبية.

وكان هوفنهايم شهد انتقال عدوى فيروس كورونا لستة لاعبين واثنين من الإداريين، ليخضع الفريق بأكمله للعزل الصحي.

ويحتل هوفنهايم المركز الثالث عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد سبع نقاط حصدها من سبع مباريات.

ويستأنف الفريق مشواره في المسابقة بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي شتوتجارت في 21 نوفمبر الجاري.