من هو المراهق المغربي - الإنجليزي الذي أشعل أزمة في اتحاد الكرة بسبب "تذكرة طيران"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجر الشاب الإنجليزي رامز حفظ الله لاعب نادي شباب ميلوول أزمة داخل أورقة اتحاد الكرة بعد اختياره لتمثيل منتخب شباب المغرب على حساب منتخب مصر.

وبدأت الأزمة برغبة اللاعب بتمثيل منتخب شباب مصر؛ ليرسل له اتحاد الكرة خطاباً يطلب خلاله تحمله لتذكرة السفر وهو ما رفضه ليتجه لتمثيل منتخب المغرب.

وأعترف اتحاد الكرة بالخطأ في التعامل مع اللاعب وقرر فتح تحقيق متعهدًا بعدم تكرار الخطأ مستقبلاً.

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فمن هو المراهق صاحب الأزمة؟

1- رامز علاء حفظ الله يبلغ من العمر 17 عامًا، من مواليد الخامس من سبتمبر لعام 2003.

2- ولد رامز لأب مصري وأم مغربية ويحمل الجنسية المغربية بخلاف الجنسية الإنجليزية، ولد في العاصة الإنجليزية لندن، ولم ينه إجراءات الحصول على أوراقه المصرية بعد.

3- يبلغ طوله 1.82 سم ويشغل مركز الوسط المدافع والمهاجم ويلعب بقدمه اليمنى.

4- بدأ مشواره مع كرة القدم في أكاديمية نادي ميلوول، ثم انتقل لنادي "جرين"، ولعب له حتى سن عشر سنوات.

5- الصدمة الأولى التي تلقاها رامز كانت وهو في سن الـ13، حيث حصل على فرصة للاختبار في نادي توتنهام وتدرب معه ولكنه لم يقنع مسئوليه.

6- يلعب لفريق شباب نادي ميلوول الذي يلعب فريقه الأول في دوري الدرجة الثانية (الشمبونشيب).

7- مثله الأعلي عالميًا الأرجنتيني ليونيل ميسي ومحمد صلاح، ومحليًا يرى محمد الشناوي وأحمد فتحي الأفضل في مصر.

8- يشجع الأهلي في مصر وأرسنال في إنجلترا.

9- يلقب "بشيبو" نسبة إلى اللاعب المغربي الأسطوري يوسف شيبو نظرًا للتشابه في المظهر وأسلوب اللعب.

10 - حاول منتخب المغرب ضمه لمنتخب الناشين تحت 17 عامًا قبل أشهر قبل أن ينجح أسود الأطلسي في ضمه لمنتخب الشباب حاليًا.