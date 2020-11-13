بسبب "احتفال سخيف".. حرب كلامية بين أوباميانج وكروس.. وأوزيل يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اشتعلت حرب كلامية في الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بين الجابوني بيير إمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال الإنجليزي، والألماني تونس كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بسبب انتقادات وجهها الأخير.
وقال كروس في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن الاحتفال الشهير لأوباميانج بارتداء الأقنعة: "أجده سخيفًا للغاية، والأسوأ من ذلك هو وجود أشياء مخبأة في الجوارب".
وأضاف الدولي الألماني: "احتفل أوباميانج ذات مرة وأخرج قناعًا، هنا انتهى الأمر بالنسبة لي، لا أرى أن هذا نموذج جيد، يا له من هراء".
ورد أوباميانج على كروس في تغريدة تضمنت صورة له تم رسمها من قبل تلميذ طُلب منه التفكير في السعادة، قائلا: "بالمناسبة، هل توني كروس هذا لديه أطفال؟".
وأضاف الدولي الجابوني: "فقط للتذكرة، فعلت ذلك الاحتفال في الكثير من المرات من أجل ابني، وسأفعلها مرة أخرى".
وأكمل أوباميانج موجها حديثه لكروس: "أتمنى أن يكون لديك أطفال يومًا ما وتجعلهم سعداء مثل تلميذ هذه المدرسة الإعدادية، لا تنسى".
من جانبه، اقتبس كروس تغريدة أوباميانج وعلق عليها قائلا: "توني كروس هذا لديه 3 أطفال".
لكن أوباميانج لم يتوقف عند هذا الحد، واقتبس تغريدة من حساب "433" الذي نشر صورة لأوباميانج وماركو رويس يحتفلان فيها بقناع باتمان وروبن، وكتب أوباميانج: "أرسل إلى توني كروس تهانينا الحارة على أطفاله الثلاثة".
تم تدخل الدولي الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال لينحاز إلى أوباميانج زميله وقائد الفريق، بدلا من دعم مواطنه توني كروس وزميله السابق في منتخب المانشافت.
وقام أوزيل بنشر صورة "GIF" لأوباميانج يرتدي فيها قناع النمر الأسود أثناء احتفال "Wankanda Forever" الشهير، وعلق قائلا: "أفضل احتفال بهدف".
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