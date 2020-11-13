صلاح يبحث عن وصافة تاريخية لهدافي المنتخب أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يبحث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن تحقيق إنجاز شخصي في مواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا، حيث يفصله هدف وحيد عن احتلال الوصافة التاريخية لقائمة هدافي المنتخب عبر التاريخ.

ويستضيف المنتخب نظيره التوجولي غدا السبت على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

ويحتل صلاح حاليا المركز الثالث في قائمة هدافي مصر عبر التاريخ برصيد 41 هدفا، بفارق هدف وحيد خلف حسن الشاذلي (42 هدفا)، في القائمة التي يتربع على عرشها حسام حسن صاحب الرقم القياسي برصيد 69 هدفا.

قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ (دون أهداف المباريات غير المحتسبة دوليا):

1- حسام حسن - 69 هدفا.

2- حسن الشاذلي - 42 هدفا.

3- محمد صلاح - 41 هدفا*.

4- محمد أبو تريكة - 38 هدفا.

ومنذ انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر قبل تسعة أعوام، وتحديدا يوم 3 سبتمبر 2011، خاض صاحب الـ28 عاما 67 مباراة دولية، قبل أن يفتتح سجله التهديفي في مواجهة النيجر بتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2012 التي انتهت (3-0).

ويعتبر صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في على مدار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا برصيد 14 هدفا، ويأمل في تعزيز رقمه القياسي خلال المرحلة الحالية ومواصلة الابتعاد عن أقرب ملاحقيه حسام حسن، المهاجم التاريخي للكرة المصرية.

وأحرز حسام حسن 12 هدفا في تصفيات أمم إفريقيا خلال 25 مباراة لعبها في الفترة بين عامي 1986 حتى 2006، فيما احتاج صلاح 19 مباراة ليسجل 14 هدفا حتى الآن.

قائمة هدافي مصر في تصفيات أمم إفريقيا:

1- محمد صلاح - 14 هدفا*.

2- حسام حسن - 12 هدفا.

3- أحمد الكأس - 9 أهداف.

4- أحمد حسن - 7 أهداف.

وكان محمد صلاح سجل هدفين ضد الكونجو وأوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي احتضنتها مصر العام الماضي، قبل أن يودع منتخب الفراعنة المسابقة على أرضه من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف نظيف.

وانتظم صلاح في المعسكر الحالي لمنتخب مصر لأول مرة منذ نهاية مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا 2019، حيث أبعدته عن خوض مواجهتي مصر ضد كينيا وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات، واللتان انتهت نتيجتهما بالتعادل.

ومن المنتظر أن يلعب نجم ليفربول للمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي تولى المهمة في سبتمبر الماضي خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في أمم إفريقيا.

تفاصيل أهداف صلاح مع منتخب مصر:

14 هدفا في 19 مباراة بتصفيات أمم إفريقيا.

10 أهداف في 23 مباراة ودية.

11 هدفا في 13 مباراة بتصفيات كأس العالم.

4 أهداف في 10 مباريات بكأس أمم إفريقيا.

هدفان في مباراتين بكأس العالم 2018.