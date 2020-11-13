قال طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لن يكون متواجدًا في مباراتي السليلساو، في إطار منافسات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتعرض نيمار للإصابة في الفخذ مع باريس سان جيرمان، منذ أسبوعين ومن المقرر أن يعود للمشاركة في نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وقال لاسمار في تصريحاته نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نيماريتعافى بشكل جيد من الإصابة".
وأكد: "ولكنه لن يكون لائقًا بما يكفي لمباراتي فنزويلا وأوروجواي".
يُذكر أنّ البرازيل تستعد لملاقاة فنزويلا فجر السبت على ملعب "مورومبي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، ثم أوروجواي فجر الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكد غياب نيمار عن مباراتي فنزويلا وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.