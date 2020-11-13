تأكد غياب نيمار عن مباراتي فنزويلا وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2022

قال طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لن يكون متواجدًا في مباراتي السليلساو، في إطار منافسات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعرض نيمار للإصابة في الفخذ مع باريس سان جيرمان، منذ أسبوعين ومن المقرر أن يعود للمشاركة في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وقال لاسمار في تصريحاته نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نيمار

يتعافى بشكل جيد من الإصابة".

وأكد: "ولكنه لن يكون لائقًا بما يكفي لمباراتي فنزويلا وأوروجواي".

يُذكر أنّ البرازيل تستعد لملاقاة فنزويلا فجر السبت على ملعب "مورومبي"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، ثم أوروجواي فجر الأربعاء.