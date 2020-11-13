تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الصباحي اليوم ، وذلك في جزء من ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين حيث ظهروا

بشكل قوي واستعداد جيد للفترة المقبلة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على إعطاء بعض التعليمات والتوجيهات الفنية للاعبين على هامش التقسيمة .

ويقود التدريبات مدحت عبدالهادي المدرب

العام للفريق لحين عودة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني من إجازته حيث من المقرر عودته إلى القاهرة غدا السبت.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.