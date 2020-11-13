«البدري» يحذر من التهاون.. ويكلف «علاء» بمهمة مزدوجة

يخوض المنتخب الوطنى الأول، مساء اليوم الجمعة، مرانه الرئيسى على ملعب ستاد القاهرة الدولي، الذى يستضيف مباراته أمام نظيره التوجولى المقرر غداً السبت على نفس الملعب، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقررة بالكاميرون 2022.

سادت حالة من التفاؤل داخل صفوف المنتخب والجهاز الفنى بقيادة حسام البدري، بعد نهاية مباراة كينيا وجزر القمر بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة ذاتها، ليستقر جزر القمر على القمة بـ4 نقاط، ويليه كينيا بنقطتين بالتساوى مع مصر، وأخيرا توجو بنقطة وحيدة، وفى حال فوز الفراعنة سيعتلى منتخبنا صدارة المجموعة، ويأخذ بزمام المبادرة قبل مباراة توجو المقررة الثلاثاء المقبلة فى العاصمة لومي.

ويركز حسام البدرى فى مران اليوم على الجوانب الفنية الخاصة باللقاء، حيث استقر على

طريقة اللعب 4-2-3-1، من أجل تكثيف الهجوم على الضيوف وإحكام قبضته على الملعب من البداية بهدف حصد الفوز وتجنب مفاجآت توجو مثلما حدث فى مباراة كينيا الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة والتى انتهت بالتعادل (1-1).واستقر البدرى بشكل كبير على التشيكلة، حيث لديه قناعة كبيرة مع جهازه المعاون بمشاركة محمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى نظرًا للمستوى الذى يقدمه الحارس هذا الموسم.كما استقر البدرى على محمد هانى لشغل مركز الظهير الأيمن، وأحمد حجازى لقلب الدفاع إلى جوار محمود علاء، وفى الجانب الأيسر سيتواجد أيمن أشرف رغم وجود الثنائى محمد حمدى وأحمد أبو الفتوح.وفى وسط الملعب، سيعتمد على ثنائى الارتكاز محمد الننى جوار عمرو السولية أو (طارق حامد)، وأمامهم الثلاثى محمد صلاح جناح أيمن وعبدالله السعيد صانع ألعاب ومحمود حسن «تريزيجيه» جناح أيسر، وفى الهجوم أحمد حسن كوكا.وشدد البدرى فى حديث مع لاعبيه على ضرورة الالتزام التكتيكي، وكلف لاعبي الخط الأمامى بمهام دفاعية حال افتقاد الكرة، بفرض الضغط على المنافس بطول الملعب، حيث يملك المنتخب التوجولى عناصر مميزة خصوصا فى الخط الأمامي.وركز المران الأخير للفراعنة على تنفيذ بعض الجمل فى الكرات الثابتة، وكيفية استغلال الضربات الركنية والضربات الحرة حول منطقة الجزاء، فى ظل وجود الثنائى أحمد حجازى ومحمود علاء، وتميز كل منهما فى ضربات الرأس وخصوصا الأخير.أما على الجانب الدفاعي، سيتم تكليف محمود علاء برقابة المهاجم التوجولى لابا كودجو، لاعب العين الإماراتى الخطير، خصوصا أن علاء تكلف برقابته مسبقًا فى مباراتى الزمالك ونهضة بركان فى نهائى كأس الكونفيدرالية 2019، ويعرف كيف يغلق أمامه الطريق نحو مرمى الفراعنة.