بركات ينهي إجراءات رحلة "لومي"

أتم محمد بركات، المدير الإدارى للمنتخب الوطني الأمور المتعلقة برحلة سفر الفراعنة إلى العاصمة التوجولية لومي، عقب نهاية المباراة الأولى مباشرة.

وقال بركات «نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين فى التواجد فى قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم». الأولى مباشرة.وقال بركات «نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين فى التواجد فى قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم».

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