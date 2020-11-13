تعادل كينيا وجزر القمر يخدم الفراعنة

سادت حالة من التفاؤل داخل صفوف المنتخب والجهاز الفنى بقيادة حسام البدري، بعد نهاية مباراة كينيا وجزر القمر بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة ذاتها. ضمن الجولة ذاتها. ليستقر جزر القمر على القمة بـ4 نقاط، ويليه كينيا بنقطتين بالتساوى مع مصر، وأخيرا توجو بنقطة وحيدة، وفى حال فوز الفراعنة سيعتلى منتخبنا صدارة المجموعة، ويأخذ بزمام المبادرة قبل مباراة توجو المقررة الثلاثاء المقبلة فى العاصمة لومي. مع مصر، وأخيرا توجو بنقطة وحيدة، وفى حال فوز الفراعنة سيعتلى منتخبنا صدارة المجموعة، ويأخذ بزمام المبادرة قبل مباراة توجو المقررة الثلاثاء المقبلة فى العاصمة لومي.

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