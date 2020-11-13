الأرجنتين تتعادل أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2022

خيم التعادل الإيجابي على مباراة الأرجنتين وباراجواي، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم ملعب لابوموبونيرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وافتتح أنخيل روميو التسجيل لمنتخب باراجواي في لدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل نيكولاس غونزاليس للأرجنتين في الدقيقة 41.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة جدول التصفيات

مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام البرازيل والإكوادور، علما بأن الأخير افتتح مباريات الجولة بالفوز 3-2 على مضيفه البوليفي.

ورفع منتخب باراجواي رصيده إلى 5 نقاط وتقدم إلى المركز الرابع بجدارة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي.