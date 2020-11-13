تجهيز «السعيد» و«عبدالشافي» لمواجهة الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته فى الرابعة عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة نادي مصر فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم ٢١نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى ثم مواجهة الأهلي المرتقبة يوم ٢٧ من نفس الشهر في نهائى دوري أبطال إفريقيا. باستاد القاهرة الدولى ثم مواجهة الأهلي المرتقبة يوم ٢٧ من نفس الشهر في نهائى دوري أبطال إفريقيا. فى الوقت ذاته، واصل عمر السعيد ومحمد عبدالشافي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الطبي للفريق، وخضعا لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع لهما، حيث تعرض عبدالشافي للإصابة في الترقوة، والسعيد بالعضلة الخلفية.

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