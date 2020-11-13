الزمالك يستدعي الناشئين لمواجهة النقص العددي

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول بنادي الزمالك غياب اللاعبين الدوليين بسبب تواجدهم في معسكرات المنتخبات الوطنية وعلى رأسهم سداسي المنتخب الأول الحارس محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي «الونش»، وطارق حامد، وأحمد سيد «زيزو»، ومصطفى محمد.

وغاب أيضاً الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي

بجانب غياب الخماسي حسام أشرف، واسامة فيصل، وياسين مرعي، وأحمد عيد، وحسام عبدالمجيد لانضمامهم لمنتخب الشباب، بالإضافة إلى المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي بسبب تواجدهما في معسكر منتخبي المغرب وتونس.وشهد المران الذي قاده مدحت عبدالهادي مدرب الفريق حضور ١٢ لاعباً فقط .. وقام الجهاز الفني بتصعيد الثنائي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي، وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبدالسلام.