شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول بنادي الزمالك غياب اللاعبين الدوليين بسبب تواجدهم في معسكرات المنتخبات الوطنية وعلى رأسهم سداسي المنتخب الأول الحارس محمد أبو جبل، ومحمود علاء، ومحمود حمدي «الونش»، وطارق حامد، وأحمد سيد «زيزو»، ومصطفى محمد.
وغاب أيضاً الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور لتواجدهم في معسكر المنتخب الأوليمبي
وشهد المران الذي قاده مدحت عبدالهادي مدرب الفريق حضور ١٢ لاعباً فقط .. وقام الجهاز الفني بتصعيد الثنائي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق.
وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي، وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستدعي الناشئين لمواجهة النقص العددي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.