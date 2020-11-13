تدريبات خاصة للمدافعين في مران الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبية للمدافعين في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعبالتتش.
وحرص الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية لتعامل المدافعين مع الهجمات، وذلك منخلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته ٢٧ نوفمبر الجاري.
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