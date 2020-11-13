شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش وعبدالغني» ينتظمان في تدريبات الزمالك الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الثنائي، محمود جنش، ومحمد عبدالغني، لاعبا نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية «الجمعة»، استعداداً لمواجهة اف سي مصر، في دور الثمانية للكأس والمقررة يوم 21 من نوفمبر الجاري.
وغاب جنش، عن مران «الخميس»، بسبب تعرضه لنزلة برد، فيما حصل عبدالغني، على اذن بعدم الحضور، لظروف خاصة.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.
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