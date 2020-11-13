شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي: هدفنا تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر علي هاشم، المدير الفني لفريق السيدات لكرة السلة بالنادي الاهلى ، عن سعادته بالفوز على هليوبوليس في المباراة الفاصلة، والصعود إلى المباراة النهائية لبطولة منطقة القاهرة 2019-2020.
وقال إنه حرص على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء أمس، وقام بإعداد جميع العناصر الأساسية بشكل جيد للمباراة، مشيرًا إلى أن الهدف القادم هو تحقيق البطولة على حساب الجزيرة، يوم 18 نوفمبر الجاري، في نهائي بطولة منطقة القاهرة.
وفاز فريق السيدات لكرة السلة على نظيره هليوبوليس بنتيجة 83-57، في المباراة الفاصلة، بالدور نصف النهائي، التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.
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