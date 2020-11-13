شكرا لقرائتكم فحص طبي لمحمود وحيد بمران الأهلي بعد شكواه من إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي للفحص الطبي على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بعدما اشتكى من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضّل خالد محمود طبيب الفريق، عدم اكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.

فيما ركّز الجهاز الفني على تدريبات الكرة في مران اليوم حيث كثّف الجهاز الفني من تدريبات الكرة خلال المران وخاض الفريق أكثر من فقرة تدريبية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، خاصة فيما يتعلق بالضغط وبناء الهجمات، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، والمجموعة الثانية تحت قيادة كيفين جونسون المدرب العام.

وحرص موسيماني على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون، والحديث مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالتحرك في الملعب ودقة تمرير الكرة.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية المقبلة.