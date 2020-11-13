أحمد صالح يخسر أولى مباريات بكأس العالم لتنس الطاولة

جدة - عمرو شويل خسر أحمد صالح لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة أولى مبارياته ببطولة كأس العالم التي تقام بالصين ، والتى يشارك بها الأبطال الأوائل الـ20 على مستوى العالم، امام اللاعب الكرواتي بنتيجة 4-2 بعد مباراة قوية بين اللاعبان شهدت جولات قوية خاصة الفقرة الخامسة التي تغلب فيها اللاعب الكرواتي بصعوبة بنتيجة 13-11.

ومن المنتظر ان يلتقى اللاعبان بعد قليل في المباراة الثانية لتحديد المتأهل الى دور الـ 16 من المنافسات .

وكانت دينا مشرف لاعبة المنتخب قد خسرت المباراتين أمام لاعبة كوريا وودعت منافسات البطولة العالمية .

ودخلت اللاعبة واللاعب الحجر الصحى بالصين لمدة 14 يوما، فور وصولها برفقة مدربيهم حيث تواجد مع دينا مدربها الاجنبى وتواجد مع احمد صالح ماجد عاشور مدرب المنتخب .

قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إقامة بطولات القطاعات، والحافز الرياضى للعام الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إخطار الأندية والفروع، وكذلك التواصل مع وزارة الرياضة للتواصل مع وزارة التعليم، للتنسيق لإقامة بطولة الحافز .