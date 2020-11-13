الامارات | معلول يطرد عمر خريبين من معسكر منتخب سوريا

شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يطرد عمر خريبين من معسكر منتخب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مواقع إخبارية سورية اليوم أن مدرب المنتخب السوري لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، قام بطرد المهاجم عمر خريبين من معسكر المنتخب السوري المقام حاليا في ضيافة الإمارات، وذلك بسبب "تدخل اللاعب في القرارات الفنية الخاصة بالمدرب".

وقال موقع "الحدث" إن العلاقة توترت بين الاثنين كثيرا في الفترة الاخيرة، ووصلت إلى حد قرار معلول باستبعاد خريبين نهائيا من تشكيلة المنتخب السوري، والذي خاض أمس مباراة ودية مع أوزبكستان، وفاز فيها بهدف لصفر.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير منتخب سوريا عساف خليفة قوله إنه على الرغم من القيمة الفنية لعمر خريبين، لكن احترام القرارات الفنية للمدرب أمر مطلوب من جميع اللاعبين، وإن مصلحة المنتخب السوري تبقى الأهم.

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