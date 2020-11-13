شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص في الزمالك لرفع لياقة محمد عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج بدني وتأهيلي خاص لمحمد عواد حارس مرمي الفريق. . ويحرص عمرو عبدالسلام مدرب الحراس بمتابعة البرنامج الخاص بعواد ، والذي يأتي من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للحارس وتجهيزه بأفضل شكل ممكن استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق للمواجهات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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