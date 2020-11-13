شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مصير مشاركة «أوباما» أمام «إف سي مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع يوسف أوباما، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لإختبار طبي «السبت»، لتحديد مدي قدرته على المشاركة امام فريق اف سي مصر، في دور الثمانية للكأس، والمقررة يوم 21 من نوفمبر الجاري.

وأدى «أوباما» ،بعض التدريبات بالجيمانيزيوم، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

وحرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على التحدث مع اللاعب، وذلك للاطمئنان على الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع له.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.