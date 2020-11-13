شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز «اوناجم» لمواجهة «افي سي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، برنامج تدريبي مكثف للمغربي محمد اوناجم، ليؤديه لتجهيزه للمشاركة امام اف سي مصر، في الكأس يوم 21 من نوفمبر الجاري.
وانتظم أوناجم، في التدريبات الجماعية «الخميس»، بعد عودته من المغرب، عقب قضاء إجازة قصيرة مع اسرته هناك..
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,095
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تعافي
100,760
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وفيات
6,417
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