شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تقرير عن المصابين من طبيب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، تقرير عن حالة الثلاثي المصاب، محمد عبد الشافي، وحازم امام، وعمر السعيد، من الجهاز الطبي للفريق.
ويصل باتشيكو، إلى القاهرة السبت المقبل ، قادما من البرتغال ، بعد إنتهاء إجازته التي حصل عليها مؤخرا، ومن المقرر أن يقود باتشيكو التدريبات الأحد المقبل بشكل طبيعي.
ويرغب باتشيكو، التعرف علي حالة الثلاثي، لتحديد موقف كلاً منهم من المشاركة في المباريات، سواء امام اف سي في الكأس او امام الأهلي، في البطولة الافريقية.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري
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الوضع في مصر
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اصابات
110,095
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تعافي
100,760
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وفيات
6,417
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