شكرا لقرائتكم خبر عن طاولة الأهلي تفوز ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح تنس الطاولة بالنادي الأهلي، تحت 18 سنة، في تحقيق لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لموسم 2020-2021، ، في نهائي منافسات البطولة.

وتغلب فريق ناشئي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة 3-0، بعد تأهلهم على حساب سبورتنج في مباراة قبل نهائي البطولة، بينما فاز فريق الناشئات على جزيرة الورد بنتيجة 3-0، بعد التأهل للمباراة النهائية على حساب فريق الزمالك بنتيجة 3-1.

وشارك فريق الشباب في البطولة بكل من: مروان جمال، وزياد الشوه، وعمر علام، ويوسف عبد الوهاب، ومصطفى زينهم، وضمت قائمة ناشئات الأهلي كلا من: هنا جودة، وسارة ياسر، وفريدة محمد، ومنة طارق، ونور علاء.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي الكابتن أشرف عبد الفتاح، ويعاونه فتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، وعمرو رضا مدربًا عامًّا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.