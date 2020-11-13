شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الممنوعات السبعة في حالة حضور الجماهير للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، سبعة أشياء غير مسموحة للجماهير التي ستحضر مباراة النهائي الافريقي بين الأهلي والزمالك والمقررة يوم 27 من الشهر الجاري.

وأعلن وزارة الشباب والرياضة، انها في انتظار رد الاتحاد الافريقي، ووزارة الصحة، علي حضور الجماهير للمباراة.

ويأتي في مقدمة الأشياء الغير مسموح بها، عدم التخلي عن الكمامة للحاضرين، فضلاً عن عدم حملهم للشماريخ والألعاب النارية، وكذلك العصي التي تحمل اعلام كل فريق، فضلاً عن عدم اصطحاب المعلبات وزجاجات المياه المغلقة، عدم ارتداء التي شيرتات الخاصة بالروابط المنحلة لكل فريق، عدم حمل أي لافتات مسيئة لأي طرف من اطراف المباراة، عدم رفع أي لافتات من شأنها خلط الرياضة بالسياسة.