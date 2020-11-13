شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يضرب مدرب منتخب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الحكم المساعد في مباراة السودان وغانا، التي جرت أمس الخميس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، بفعل غريب وغير متوقع، بعد ضربه مدرب منتخب السودان خارج الخط.

والتقطت الكاميرات لقطة اعتداء الحكم المساعد على هوبير فيلود، المدير الفني للسودان، بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح غانا.

ولم يكتف طاقم التحكيم بذلك ليذهب الحكم الرئيسي للمباراة رافعاً بطاقة صفراء في وجه المدرب، بعد سقوطه أرضاً من قوة الدفعة التي وجهها له الحكم المساعد.

يذكر أن المواجهة انتهت بفوز منتخب غانا «المضيف» على السودان 2-0 بهدفي أندريه أيو عند الدقيقتين «19» و«81». الوضع في مصر

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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