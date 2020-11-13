شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب طرد «خربين» من منتخب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد التونسي نبيل معلول، مدرب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عمر خربين مهاجم فريق الهلال من معسكر المنتخب في الإمارات، بحجة تدخله في الأمور الفنية، وفقاً لما ذكره عساف خليفة المدير الإداري.



وفازت سوريا على أوزبكستان بهدف دون رد حمل توقيع محمد المواس، الخميس في مباراة غاب عنها عمر السومة مهاجم الأهلي المُصاب.



وأشار عساف خليفة مدير منتخب سوريا لوكالة «فرانس برس» أن قرار إبعاد خربين جاء «بسبب تدخل خربين بالأمور الفنية التي تخص عمل المدرب وحده ومدرب مثل معلول لايسمح لأي لاعب مهما كان اسمه أن يتدخل في أمور عمله».



وأضاف خليفة «لا شك أن عمر خربين لاعب كبير وقيمته كبيرة ولا يمكن أن ننكر تاريخه الكبير».



ويأتي معسكر المنتخب السوري في دبي ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023