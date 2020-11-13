شكرا لقرائتكم أسوان يتراجع عن استكمال المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان، عن فكرة السفر إلى الأسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً.

قال سامى الشيشينى إن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الأسكندرية، بسبب تغير الأحوال الجوية، وأن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الأسكندرية ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.

فى سياق آخر، وقع خالد وليد حارس مرمى وادي دجلة السابق على عقود انتقاله إلى نادى أسوان في صفقة انتقال حر، ليصبح بذلك الصفقة رقم 12 فى الميركاتو الصيفى لأبناء الجنوب، وهم أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تمت مخاطبة الشركة المسئولة عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة، كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحة والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.