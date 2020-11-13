شكرا لقرائتكم بدر بانون يتنازل عن 300 ألف دولار لإتمام حلم الانتقال للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنازل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي الجديد عن مبلغ 300 ألف دولار ن مستحقاته لدى نادي الرجاء المغربي من أجل إتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء مؤخراً بعدما شهدت المفاوضات بعد العراقيل في اللحظات الأخيرة بين الأهلي والنادي المغربي فضلاً عن تلقي الرجاء عروضاً مُغرية للغاية من أندية خليجية وتحديداً من الدوري الإماراتي والقطري حاولت إقناع النادي المغربي بالتراجع عن بيع اللاعب للأهلي وشراؤه بمقابل مالي يفوق ما عرضه الأهلي بثلاثة أضعاف لكن مسئولو القلعة الحمراء حسموا الأمر مُبكراً وأتموا إجراءات ضم اللاعب بعدما سبق وحصول عل توقيعه وموافقة رسمية من النادي المغربي بيع اللاعب مقابل مليوني دولار قام الأهلي بتحويلهم سريعاً للرجاء لقطع الطريق على أي إغراءات خارجية قبل أن يُعلن الأهلي مساء أمس الأول ، الأربعاء، ضم اللاعب رسمياً لمدة 4 مواسم.

وقال مصدر في الأهلي أن بدر بانون وافق على التنازل على 300 ألف دولارأي ما يقرب من 5 مليون جنيه يستحق صرفها من الرجاء من أجل إتمام الصقفقة ، موضحاً أن اللاعب كان جاداً وحاسماً في مسألة إختيار عرض الأهلي رغك الإغراءات الأخرى التى تلقاها من الخليج.

من جانبه ، أعرب بدر بانون عن سعادته بالانضمام إلى نادى القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء. وقال بانون إن الانضمام للأهلى شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره فى كل مكان، والمساهمة فى زيادة حصيلة النادى من البطولات المحلية والقارية.

وأضاف بانون، أن المفاوضات مع الأهلى لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال 72 ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادى، قائلا، «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، وتحدث معى عن رغبة الأهلى فى ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادى القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالى وانتهى الأمر سريعًا، فى ظل تقارب وجهات النظر وتلاقى الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة فى المفاوضات».

وأكد مدافع الأهلى الجديد أنه فضل عرض الأهلى على العديد من العروض الأفريقية والخليجية، خاصة أن نادى القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أى لاعب مجرد التفكير أو التردد فى عرض الأهلي، لهذا حسم «بانون» الأمر سريعًا ووافق على الفور.

وأضاف بانون أن اللعب للأهلى خطوة مهمة جدًّا فى مشواره الكروى، وتحتاج للكثير من الجهد والعرق لإثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلى الكبيرة، التى ويعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع بانون، «بعض لاعبى شمال أفريقيا يميلون إلى اللعب فى أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة لى كان مختلفًا، فقد كانت لدى رغبة قوية جدًّا فى تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذى يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق فى حجم الأهلى مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندنى الجميع، وأن يكتب الله لى النجاح فى خطوتى الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلى ومسئوليه».

وأكد المغربى بدر بانون، نجم الأهلى الجديد المنتقل من صفوف نادى الرجاء المغربي، ثقته فى نفسه وفى قدرته على تحمل كل هذه الضغوط، مشددًا على أن تجربته الطويلة مع الرجاء المغربى بجماهيريته العريضة جعلته يكتسب الكثير من الخبرات، التى ستساعده حتما على النجاح فى تجربته مع الأهلي.

وأضاف بانون، «سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتى من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته فى بداية رحلتى مع الفريق إلى عامل إيجابى يدعمنى فى رحلتى مع النادى الأعرق فى إفريقيا».

وعن المنافسة فى مركزه، الذى يضم العديد من العناصر المميزة بصفوف الأهلى قال، «المنافسة دائمًا تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب فى مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال فى التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني»وأضاف بانون، «أجيد اللعب فى العديد من المراكز، سواء فى خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصى أعشق اللعب فى مركزى مدافعًا صريحًا».