شكرا لقرائتكم محمد عودة يكشف الانتماء الحقيقى لمحمد صلاح : "بيشجع الأهلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون العرب والحالي لفريق النصر الليبي عن الانتماء الحقيقي للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر سواء للأهلي أو الزمالك، لاسيما بعد التصريحات التي أطلقها الفرعون المصري على هامش حفل تكريمه من قبل اتحاد الكرة بسبب الإنجازات التي حققها مع الريدز في الفترة الأخيرة، وتأكيده على أنه يشجع أحد القطبين ولكن لن يفصح عنه مراعاة لمشاعر جماهير القطبين.

وقال محمد عودة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : " تحدثت عن قصة تشجيع صلاح لأحد القطبين فى أكثر من مناسبة، وأؤكد مرة أخرى أن ما أعرفه أنه كان يشجع الأهلي ولا حقيقة لما يتردد عن انتمائه للزمالك كما يدعي البعض، وعرفت ذلك من خلال اللعب معه في المقاولون قبل احترافه فى بازل السويسرى".

وأضاف عودة أنه لعب مع محمد صلاح في المقاولون العرب في آخر مواسمه بقلعة ذئاب الجبل قبل اعتزال الكرة، وهو الموسم الذي تم تصعيد صلاح من قبل محمد رضوان مدرب المقاولون الأسبق ورئيس قطاع الناشئين الحالي بالنادي، وهو الموسم الذي لم يشارك خلالها صلاح سوى في آخر ربع ساعة بالمباراة الختامية للموسم ضد انبي.

وتابع: الموسم التالي عملت مدرب مع محمد عامر المدير الفني آنذاك ومحمد رمضان مدير الكرة ، واستمريت في الجهاز الفني مع حمزة الجمل الذي خلف عامر في القيادة الفنية، مشيرا إلى أن محمد صلاح كان معروفا باننتمائه للأهلي وكان حريصا على متابعة مباريات الأهلي مع اللاعبين داخل النادي.

وأثارت تصريحات محمد صلاح الجدل بين مشجعى الأهلى والزمالك، حيث خرج كل طرف على مواقع التواصل الاجتماعى يؤكد انتماء نجم ليفربول لناديه ويقدم الدلائل بفيديوهات سابقة لبعض زملائه يكشف حقيقة انتمائه.

الأمر لم يتوقف عند خلافات جماهير القطبين حول انتماء محمد صلاح، بل وصلت إلى قناتى الناديين، حيث أعاد إبراهيم المنيسى مقدم برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الاهلى إذاعة فيديو قديم لمحمد عودة يؤكد خلاله :" محمد صلاح أهلاوى"، ورد خالد الغندور فى قناة الزمالك : والد صلاح قال في أحد اللقاءات التليفزيونية أن محمد صلاح يميل للزمالك".