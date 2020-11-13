شكرا لقرائتكم كدمة بسيطة لوليد سليمان في اليد بمران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض وليد سليمان لاعب الأهلي لإصابة بسيطة بكدمة في اليد خلال مران الفريق الأحمر الذي أُقيم صباح اليوم ،الجمعة، على ملعب التتش وتلقي اللاعب الإسعافات الأولية في ملعب التتش بإشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وبعدها إستكمل المران بعد تأكد سلامته وعدم معاناته من أي آلام في اليد جراء الكدمة .

وخاض فريق الاهلي مراناً اليوم على ملعب التتش في إطار إستعداداته للإرتباطات المقبلة وأهمها نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكان وليد سليمان قد شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر أمس الخميس على ملعب التتش بعدما غاب عن مران الفريق يوم الأربعاء بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران أمس أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس .

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية، وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب ، وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.