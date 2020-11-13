شكرا لقرائتكم زادة: خبرات وقدرات لاعبي الزمالك الفنية تجعله المرشح الأبرز لحصد دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المهندس هانى زادة عضو مجلس ادارة نادى الزمالك علي ثقته الكاملة في القدرات الفنية للاعبي الزمالك علي حصد لقب دوري ابطال افريقيا امام الاهلي في المباراة المقرر اقامتها 27 نوفمبر الجارى.

وقال هانى زادة في تصريح خاص إن لاعبي الزمالك يمتلكون خبرات وقدرات فنية تجعل الفريق هو المرشح الأوفر حظا لحصد اللقب.

أوضح زادة أن الزمالك حقق الفوز علي الأهلي في جميع مواجهات الموسم الحالى ، ونجح في حصد لقب السوبر في القمة التي أقيمت في فبراير الماضي، الأمر الذي يمثل مصدر ثقة للاعبي الزمالك.

واختتم زادة تصريحاته بأن مجلس الزمالك يقدم كل الدعم لإدارة الكرة والفريق ، وتوفير كافة طلبات الفريق الأول ، في ظل حرص المجلس علي اسعاد الجماهير.

ويجتمع فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مجلس إدارة نادى الزمالك بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وأبرزها الميركاتو الجارى وتحديد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة لتدعيم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، وتبذل إدارة الكرة بنادى الزمالك محاولات مكثفة خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد يوسف أوباما مهاجم الفريق والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لأوباما التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وهو ما يمثل أرقًا لمسئولى الزمالك فى ظل اعتماد الفريق على أوباما أساسيًا في مركز صانع الألعاب.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن أوباما وافق على التجديد من حيث المبدأ، وأبلغ مسئولي الزمالك برغبته فى البقاء ضمن صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، خاصة أنه من أبناء النادى ويرغب فى صناعة تاريخ داخل جدران الزمالك.

وأضاف المصدر أن ملف تجديد أوباما يتوقف علي بعض النقاط البسيطة في مسألة المقابل المادي، حيث اختلفت إدارة الزمالك مع اللاعب علي القيمة المالية لمستحقات أوباما في الموسم الواحد، بعدما عرضت إدارة النادي 5 ملايين جنيه في الموسم تزيد بقيمة مليون جنيه كل موسم، وهو ما رفضه أوباما وطلب الحصول علي 10 ملايين جنية في الموسم الأول و12 مليونا في الموسم الثاني و14 مليونا في الموسم الثالث، وهو ما رفضته إدارة النادي ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.